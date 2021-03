D’Amato: Draghi e consorte vaccinati con AstraZeneca (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Stamani il Premier Draghi e la sua consorte hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca attraverso la prenotazione online e secondo le modalita’ delle Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si e’ svolto regolarmente e con discrezione.” “E’ stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli e’ stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Stamani il Premiere la suahanno ricevuto il vaccinoattraverso la prenotazione online e secondo le modalita’ delle Regione Lazio. Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si e’ svolto regolarmente e con discrezione.” “E’ stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti e successivamente ha atteso tranquillamente il quarto d’ora di controllo. Al termine gli e’ stato consegnato a lui e sua moglie, come avviene per tutti, il promemoria della vaccinazione effettuata”. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio

alinatede : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘VACCINAZIONE PREMIER #DRAGHI, TUTTO SI E’ SVOLTO REGOLARMENTE COME UN COMUNE CITTADINO’. https://… - CasilinaNews : Coronavirus. Vaccinato stamattina il Premier Draghi con AstraZeneca. Le dichiarazioni dell'Assessore D'Amato… - tusciatimes : Covid: D’Amato, “Vaccinazione premier Draghi, tutto si è svolto regolarmente come un comune cittadito” - SaluteLazio : #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘VACCINAZIONE PREMIER #DRAGHI, TUTTO SI E’ SVOLTO REGOLARMENTE COME UN COMUNE CITTADINO’.… - chiamatemibobo : @the_highsparrow @RegioneLazio @nzingaretti La colpa non è di Draghi ma dello scellerato titolo V di Amato e D’Alem… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato Draghi Crisi governo, Mario Draghi: la fotostoria dell’ex presidente della Bce Sky Tg24