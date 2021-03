**Covid: stretta governo su viaggi all'estero, da Draghi spiraglio su aperture** (3) (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Una novità che spiazza il fronte dei rigoristi -formato da Pd, M5S e Leu- e che domani, in Cdm, potrebbe dar fuoco alle polveri. "Se la norma ci sarà è tutto da vedere - dice infatti un ministro di peso all'Adnkronos - anche se è un'informazione trapelata da Palazzo Chigi, ci sarà bisogno di passare dal Cdm per introdurla". Dunque, "nulla è deciso". Il meccanismo per allentare la morsa delle misure anti-Covid? "Non mi risulta affatto", risponde un altro ministro interpellato al riguardo. Tra le poche certezze, a meno di 24 ore di un Consiglio dei ministri che varerà un provvedimento decisivo per il Paese, è che nella riunione di domani arriverà anche la norma, attesissima, per evitare che operatori sanitari no vax infettino pazienti in corsia o più in generale nei luoghi di cura o anziani nelle Rsa. Non è ancora chiaro se si tratterà di un decreto ad hoc o se le norme in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Una novità che spiazza il fronte dei rigoristi -formato da Pd, M5S e Leu- e che domani, in Cdm, potrebbe dar fuoco alle polveri. "Se la norma ci sarà è tutto da vedere - dice infatti un ministro di peso all'Adnkronos - anche se è un'informazione trapelata da Palazzo Chigi, ci sarà bisogno di passare dal Cdm per introdurla". Dunque, "nulla è deciso". Il meccanismo per allentare la morsa delle misure anti-Covid? "Non mi risulta affatto", risponde un altro ministro interpellato al riguardo. Tra le poche certezze, a meno di 24 ore di un Consiglio dei ministri che varerà un provvedimento decisivo per il Paese, è che nella riunione di domani arriverà anche la norma, attesissima, per evitare che operatori sanitari no vax infettino pazienti in corsia o più in generale nei luoghi di cura o anziani nelle Rsa. Non è ancora chiaro se si tratterà di un decreto ad hoc o se le norme in ...

