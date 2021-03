Covid | Di Battista | “In Sicilia morti un tanto al chilo | mi viene da vomitare”

(Di martedì 30 marzo 2021) “‘Spalmiamo un po’ i’. Queste le parole che avrebbe detto Ruggero Razza, assessore alla sanità in Regionena a Maria Letizia Di Liberti, direttore del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico)”. Così, su Facebook, l’ex deputato M5S Alessandro Di, su quanto accaduto indove sarebbero stati alterati i dati sulla pandemia di,aggiungendo: “Midaunal”. “La Di Liberti è stata appena arrestata per false comunicazioni all’Istituto di sanità riguardo all’andamento del– scrive Di– L’assessore Razza, pupillo di Musumeci, pare si sia dimesso. Secondo gli inquirenti i due si ...

Ma siamo ancora il Paese della Trattativa - Stato mafia": così l'ex 5 Stelle Diha commentato la vicenda dei datifalsificati in Sicilia Dichiarazioni molto dure avanzate da Alessandro ......no alla risoluzione sull'embargo Anche l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di...rendere Cuba il primo e unico Paese dell'America Latina ad aver prodotto un vaccino per il- ...Nonostante l'aiuto dei medici cubani durante la prima ondata della pandemia di coronavirus l'Italia dice no alla risoluzione che condanna l'embargo a Cuba. Le proteste di Fiorella Mannoia e Alessandro ...Venerdì 26 marzo i sindacati confederali del trasporto pubblico locale hanno scioperato rivendicando l’adeguamento del contratto collettivo nazionale di lavoro.