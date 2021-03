Bollette: luce +3,8 per cento e gas +3,9 per cento dall’1 aprile Arera (Di martedì 30 marzo 2021) Da dopodomani le Bollette di luce e gas aumenteranno rispettivamente del 3,8 e del 3,9 per cento. Ne dà comunicazione l’agenzia per l’energia Arera che motiva i rincari con i prezzi più alti delle materie prime. L'articolo Bollette: luce +3,8 per cento e gas +3,9 per cento dall’1 aprile <small class="subtitle">Arera</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Da dopodomani ledie gas aumenteranno rispettivamente del 3,8 e del 3,9 per. Ne dà comunicazione l’agenzia per l’energiache motiva i rincari con i prezzi più alti delle materie prime. L'articolo+3,8 pere gas +3,9 per proviene da Noi Notizie..

