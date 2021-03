Arcelor Mittal, a indotto subentra Gea Power e assume 78 operai (Di martedì 30 marzo 2021) TARANTO - Cambio di appalto per i servizi di pulizia industriale degli impianti dell'Agglomerato all'interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. L'Usb informa che l'azienda che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 30 marzo 2021) TARANTO - Cambio di appalto per i servizi di pulizia industriale degli impianti dell'Agglomerato all'interno dello stabilimento siderurgicodi Taranto. L'Usb informa che l'azienda che ...

Advertising

gsoricaro : RT @LaGazzettaWeb: Arcelor Mittal, a indotto subentra Gea Power e assume 78 operai - LaGazzettaWeb : Arcelor Mittal, a indotto subentra Gea Power e assume 78 operai - bioccolo : RT @LaComparessa: @bioccolo @DictatorWannabe A me avanza una “cabina di regia” dei sindacati nella trattativa con Arcelor Mittal. È nuova,… - LaComparessa : @bioccolo @DictatorWannabe A me avanza una “cabina di regia” dei sindacati nella trattativa con Arcelor Mittal. È nuova, mai usata. - Zombi04516433 : RT @TarantoLotta: ECCO LO SCHIFO DELL'EX ILVA ARCELOR MITTAL DI TARANTO OGGI 06/12/2019 STA SPUTANDO VELENI! GENOCIDIO IN CORSO! CONDIVIDE… -