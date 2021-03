Voragine ospedale del Mare di Napoli | fu crollo colposo | 21 indagati tra manager pubblici e privati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Voragine ospedale

ilmattino.it

... si sono calati all'interno della, piuttosto ampia, e, dopo aver agganciato l'uomo, lo hanno issato in superficie. E' quindi partito il volo di "Sierra Alfa 1" verso l'regionale. Il ...... 4 in Chirurgia, 3 in Medicina, 3 al Pronto soccorso e 3 in Pediatria) e a questa... 'Ma anche il centro Covid + dell'Marino di Alghero è in gravissimo affanno, posto che i 4 ...Sono ventuno gli indagati per il crollo del parcheggio dell’ospedale del Mare dello scorso otto gennaio. Sono stati destinatari di avvisi di garanzia, in vista del conferimento di incarico di perizia ...«La buca era alta almeno un metro e mezzo. Quando l’asfalto ha ceduto mi sono tenuto con le mani e per fortuna nessuna lastra di cemento mi è caduta addosso». Dopo l'incidente l'area è stata transenna ...