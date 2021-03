Pd: Letta, ‘superare a tutto tondo logica ex’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “La scissione è stato un momento molto doloroso, chi è rimasto lo ha fatto con convinzione. Quindi io sono per superare a tutto tondo la logica degli ex. Siamo tutti e tutte Democratiche e Democratici e lavorerò in questa direzione”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di ‘Forrest’ su Radiouno Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “La scissione è stato un momento molto doloroso, chi è rimasto lo ha fatto con convinzione. Quindi io sono per superare aladegli ex. Siamo tutti e tutte Democratiche e Democratici e lavorerò in questa direzione”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ai microfoni di ‘Forrest’ su Radiouno Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

