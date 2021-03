Kickstarter nella bufera | il capo della community lascia dopo la chiusura del suo controverso progetto RPG

(Di lunedì 29 marzo 2021) Luke Crane, vice presidente edi, ha dichiarato oggi che abbandonerà ogni incarico in seguito alla cancellazione del suoThe Perfect RPG, avvenuta a inizio mese. La decisione è arrivata consensualmente tra Crane e la direzione di, per evitare ogni ulteriore polemica in merito che coinvolgesse anche la piattaforma o altre persone anche solo collateralmente coinvolte. Il tutto nasce dal crowdfunding di un GDR tabletop dal titolo The Perfect RPG, la cui campagnaè stata lanciata dallo stesso Crane lo scorso 27 febbraio, con un discreto successo che lo ha portato ben presto sopra la soglia garantita di realizzazione. L'idea dietro al gioco era quella di una piccola collezione di ...

L'attenzione al dettaglio, sia nella pixel art che nei disegni, è un elemento essenziale per ... tuttavia nello scopo del Kickstarter c'è abbastanza materiale per cui possiamo consigliare agli