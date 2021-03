In Sardegna un altro comune verso il lockdown: ora sono nove (Di lunedì 29 marzo 2021) CAGLIARI – Ennesimo Comune della Sardegna in lockdown. Nel giorno dell’istituzione della zona rossa a Gavoi, nel nuorese, misure restrittive in arrivo anche a Villa San Pietro, nella Città metropolitana di Cagliari. Ad annunciarlo alla cittadinanza è la sindaca, Marina Madeddu: “Vi anticipo che sto predisponendo l’ordinanza di istituzione della zona rossa, ai sensi del dcpm del 2 marzo 2021. Il provvedimento sarà in vigore per 14 giorni a partire da domani“. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) CAGLIARI – Ennesimo Comune della Sardegna in lockdown. Nel giorno dell’istituzione della zona rossa a Gavoi, nel nuorese, misure restrittive in arrivo anche a Villa San Pietro, nella Città metropolitana di Cagliari. Ad annunciarlo alla cittadinanza è la sindaca, Marina Madeddu: “Vi anticipo che sto predisponendo l’ordinanza di istituzione della zona rossa, ai sensi del dcpm del 2 marzo 2021. Il provvedimento sarà in vigore per 14 giorni a partire da domani“.

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna altro Spopolano i voli low cost per l'estate, così si tornerà a viaggiare Ma non sarà solo la Sardegna il nuovo eden dei vettori. Un aumento esponenziali dei voli da Milano ... dall'altro, questa sarà comunque inferiore del 55% rispetto al 2019, prima che il covid facesse la ...

Bollettino coronavirus 29 marzo: 12.916 contagi, 417 decessi. ... 7.025 (+24) nel Sud Sardegna, 3.695 (+3) a Oristano, 8.781 (+13) a Nuoro, 14.067 (+38) a Sassari. Ancora un morto e 35 nuovi positivi in Alto Adige Un altro decesso per le conseguenze dell'infezione ...

Università di Cagliari: 1.717 posti a disposizione per l'Erasmus Primo avviso di selezione per i soggiorni di studio all'estero con il programma Erasmus+: sono 1.717 i posti messi a bando dall'Università di Cagliari, di cui 800 con borsa di mobilità finanziate dall ...

Coronavirus, 164 nuovi casi nell’isola e tre decessi Sono 44.854 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 164 nuovi ca ...

