I numeri in chiaro, allarme terapie intensive. Maga: «Caleranno solo quando avremo vaccinato un alto numero di persone a rischio» – Il video (Di lunedì 29 marzo 2021) I dati sul Coronavirus di oggi registrano un preoccupante aumento nel numero dei decessi: 417 in 24 ore, oltre 100 in più rispetto a ieri, quando erano stati 297. Anche il tasso di positività – il rapporto tra i nuovi casi positivi e il numero totale di tamponi – è in peggioramento: dal 7,2% si passa al 8,2%. «È lunedì e abbiamo fatto pochi tamponi e questo può portare a un numero percentuale di positivi sui casi testati non corretto», commenta Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Solitamente lunedì è un valore sempre piuttosto alto che dipende proprio dal fatto che sono stati fatti pochi tamponi e soprattutto a persone che hanno un’alta probabilità di essere trovate positive». Mentre cresce il ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) I dati sul Coronavirus di oggi registrano un preoccupante aumento neldei decessi: 417 in 24 ore, oltre 100 in più rispetto a ieri,erano stati 297. Anche il tasso di positività – il rapporto tra i nuovi casi positivi e iltotale di tamponi – è in peggioramento: dal 7,2% si passa al 8,2%. «È lunedì e abbiamo fatto pochi tamponi e questo può portare a unpercentuale di positivi sui casi testati non corretto», commenta Giovanni, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia. «Solitamente lunedì è un valore sempre piuttostoche dipende proprio dal fatto che sono stati fatti pochi tamponi e soprattutto ache hanno un’alta probabilità di essere trovate positive». Mentre cresce il ...

Advertising

Open_gol : I pazienti in terapia intensiva sono 3.721. È stato raggiunto il picco? Maga è scettico. I numeri in chiaro?? - CarCarotenuto : @Map_killer @La7tv I numeri e i fatti parlano abbastanza chiaro - CarCarotenuto : @Map_killer @La7tv Può essere mi metto sempre in discussione ma i numeri e i fatti parlano abbastanza chiaro - teoxandra : @Gioale15 @Massimo__Macc Eh sì, i numeri parlano chiaro. - malizia_la : @ismaele_77 @gabri81asr @emanuel36289816 @giacomoemanuele @jimpallotta13 Ma detto chiaro cosa che non sei riuscito… -