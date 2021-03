Ever Given: la nave incagliata nel canale di Suez si sta muovendo (Di lunedì 29 marzo 2021) La gigantesca Ever Given che bloccava il passaggio si sta muovendo. Il video su Twitter: durante la notte l'alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la ... Leggi su today (Di lunedì 29 marzo 2021) La gigantescache bloccava il passaggio si sta. Il video su Twitter: durante la notte l'alta marea ha facilitato le operazioni per disincagliare la ...

Advertising

ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - il_letterino : RT @ilpost: La nave Ever Given non è più incagliata - ValeRossignoli : RT @_DAGOSPIA_: SUEZ, LA NAVE EVER GIVEN CHE HA BLOCCATO IL CANALE DI SUEZ PER QUASI UNA SETTIMANA HA INIZIATO A... -