"Ecco quando torniamo alla normalità". Covid, la previsione di Andrea Crisanti: "È realistico" (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuove importanti affermazioni sul coronavirus da parte di Andrea Crisanti, il microbiologo dell'università di Padova. Nei giorni scorsi si era soffermato sulla prossima stagione estiva: "Difficilmente avremo un'estate come quella del 2020, quando dopo il lockdown abbiamo riaperto con pochi casi Covid. Probabilmente quest'anno arriveremo ad inizio maggio con almeno 7-8 mila contagi al giorno, che sono ancora tantissimi. Il numero di morti giornalieri è ancora troppo alto, la salvezza è il vaccino". Ora ha parlato del ritorno alla vita normale e ha indicato una data precisa. L'esperto si è concentrato anche su coloro che hanno contratto la malattia: "In chi si è ammalato la quantità di anticorpi non necessariamente predice quanto una persona è protetta, si può essere protetti anche in caso di anticorpi ...

