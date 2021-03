Covid, aumentano le vittime (+417) e i ricoveri ordinari (+462) in 24 ore. I DATI (Di lunedì 29 marzo 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 417 decessi in un giorno, a fronte dei 297 di domenica. Balzo anche dei pazienti nei normali reparti ospedalieri: sono 462 (ieri 80). Continua a salire il numero di pazienti in terapia intensiva (3.721, +42). I nuovi casi giornalieri sono 12.916, rilevati su 156.692 tamponi, con la percentuale di positivi all’8,2% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 marzo 2021) Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra 417 decessi in un giorno, a fronte dei 297 di domenica. Balzo anche dei pazienti nei normali reparti ospedalieri: sono 462 (ieri 80). Continua a salire il numero di pazienti in terapia intensiva (3.721, +42). I nuovi casi giornalieri sono 12.916, rilevati su 156.692 tamponi, con la percentuale di positivi all’8,2%

