Cirinnà contro l'omofobia: 'Battaglia per calendarizzare il ddl Zan' (Di lunedì 29 marzo 2021) La senatrice Monica Cirinna è furiosa con la Lega in quanto sta facendo ostruzionismo affinché il ddl Zan, un disegno di legge che prevede pene più severe per le discriminazioni a sfondo omofobico, ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 marzo 2021) La senatrice Monica Cirinna è furiosa con la Lega in quanto sta facendo ostruzionismo affinché il ddl Zan, un disegno di legge che prevede pene più severe per le discriminazioni a sfondo omofobico, ...

CaressaGiovanni : Cirinnà contro l'omofobia: 'Battaglia per calendarizzare il ddl Zan' - globalistIT : - RomaReport : La senatrice Pd vuole le primarie, pensa a una svolta ecologica per la Capitale e dice che il M5s dovrebbe essere u… - rontagnano : RT @Letargo6: “Simonetta Matone nel mirino degli organi Lgbt e circoli omosessuali, per aver difeso in passato,la famiglia naturale e x ess… - vincenz94704898 : RT @Letargo6: “Simonetta Matone nel mirino degli organi Lgbt e circoli omosessuali, per aver difeso in passato,la famiglia naturale e x ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirinnà contro Cirinnà contro l'omofobia: 'Battaglia per calendarizzare il ddl Zan' ... il presidente della Commissione dovrà rinviare alla capigruppo centrale del Senato", spiega Cirinnà. I rappresentati di Pd, 5Stelle, Italia Viva e Leu, che sostengono il ddl contro l'omotransfobia, ...

Legge contro l'omofobia: no secco della Lega. Ora il ddl è a rischio al Senato ... aveva commentato la senatrice Pd Monica Cirinnà , promotrice della legge sulle unioni civili in ... Gli italiani sapranno chi è a favore dei diritti e la protezione dei più fragili e chi contro" . Leggi ...

Cirinnà contro l'omofobia: "Battaglia per calendarizzare il ddl Zan" Globalist.it ... il presidente della Commissione dovrà rinviare alla capigruppo centrale del Senato", spiega. I rappresentati di Pd, 5Stelle, Italia Viva e Leu, che sostengono il ddll'omotransfobia, ...... aveva commentato la senatrice Pd Monica, promotrice della legge sulle unioni civili in ... Gli italiani sapranno chi è a favore dei diritti e la protezione dei più fragili e chi" . Leggi ...