Certificate ma difettose È ancora allarme per le mascherine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Che senso hanno tutti i sacrifici pretesi dagli italiani, sedopo un anno -a causa della loro pessima gestione- i dati che emergono dai controlli effettuati sulleindicano molte falle nel sistema? Nel mercato si tenta di far entrare di tutto e i controlli non sempre riescono a bloccare la circolazione e vendita di prodotti con scarso potere filtrante. Tant’è che Isabella Mori, responsabile del servizio Tutela dei Cittadini, lancia l’, sottolinea che “occorre stare attenti” e informa che “migliaia diche non rispettano la legge entrano comunque nel mercato”. (Continua dopo la foto) Che siano chirurgiche, ffp2 o ffp3 nulla cambia. “Una mascherina su dieci che arriva in Italia non supera i test di filtraggio”, riporta il Messaggero. Non solo. Il 62% delle pratiche per ...

Ultime Notizie dalla rete : Certificate difettose

... non è piacevole essere accomunati a chi vende mascherine difettose" spiega Mohamed Achik, ... imprenditrice bolzanina che pure produce mascherine che vengono certificate in Turchia.
IL CASO ROMA Una mascherina su dieci che arriva in Italia, tra chirurgiche, ffp2 o ffp3 non è originale, non supera i test di filtraggio. Inoltre il 62% delle pratiche per commercializzare ...
Al via i lavori in Svizzera per un documento riconosciuto a livello internazionale - Nuovi casi ancora in crescita ...