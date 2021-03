Calciomercato Milan – Walz | il clone di Bennacer | piace anche al Barça

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... Liverpool e Manchester United sono i club più interessati, ma in passato il centrocampista austriaco il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2022 era stato trattato anche dae Lazio .... Giuntoli ha già trovato l'accordo con la dirigenza del Verona però, prima di concludere, lo stesso Zaccagni vuole aspettare la fine della stagione perché c'è anche l'interesse del, che però ...Il Milan ha incassato la prima delusione in vista della sessione estiva di calciomercato. Come riportato da gazzetta.it, Diogo Dalot farà ritorno al Manchester United al termine della stagione per ...Nella storia della Fiorentina c’è un addio che, rispetto agli altri, ha segnato la storia della società e coinvolto emotivamente i tifosi.