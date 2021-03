Boris Johnson l’ha rifatta grossa | che cosa rischia il Premier

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non è stato un anno facile, l’ultimo, per il primo ministro inglese. Ilal centro della bufera un anno fa per aver sottovalutato l’emergenza Covid, poi la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

... nell'ambito dell'allentamento graduale e a tappe del lockdown (in vigore da ormai tre mesi) annunciato danelle scorse settimane: allentamento che resta comunque cauto e condizionato ...ha intrattenuto una relazione con Jennifer Arcuri mentre era sposato da 25 anni con Marina. ...non era solito nascondere l'adulterio: l'abbracciava e la baciava in pubblico e 'non ...Torna in vigore da oggi in Inghilterra la cosiddetta 'regola del 6', che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi, nell'ambito dell'allentamento gra ...Da oggi in Inghilterra torna in vigore la cosiddetta "regola del 6", che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari ...