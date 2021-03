Alessandro Tersigni, Il Paradiso Delle Signore: spoiler sul futuro di Vittorio Conti? (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandro Tersigni è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il piccolo spoiler non passa inosservato. E’ uno degli attori più amati del momento, l’ex gieffino romano che dalla sua partecipazione al Grande Fratello di diversi anni fa, ha fatto tanta strada. Oggi è ospite della nuova puntata di Oggi Leggi su youmovies (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il piccolonon passa inosservato. E’ uno degli attori più amati del momento, l’ex gieffino romano che dalla sua partecipazione al Grande Fratello di diversi anni fa, ha fatto tanta strada. Oggi è ospite della nuova puntata di Oggi

Advertising

sherlockgot1 : RT @OnceUponATeddy: Alessandro Tersigni bello da fare invidia agli angeli, io ora e per sempre a terra innamorata persa #ilparadisodellesig… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore Occhio alla puntata di venerdì 2 aprile!!!!! #Anticipazioni #PDSdaily - m_paradisiaci : RT @OnceUponATeddy: Alessandro Tersigni bello da fare invidia agli angeli, io ora e per sempre a terra innamorata persa #ilparadisodellesig… - Ema_poet : RT @ZeusMega: Alessandro Tersigni oltre che bravo e bello, in questa intervista ho scoperto nel modo di raccontare le sue 'disavventure' un… - BlueBandit_16 : RT @OnceUponATeddy: Alessandro Tersigni bello da fare invidia agli angeli, io ora e per sempre a terra innamorata persa #ilparadisodellesig… -