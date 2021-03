Advertising

Adnkronos : #Covid, #Vaia: 'Con #monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale' - a70199617 : #LA CURA FUNZIONA Covid, Vaia: 'Con monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale' - zazoomblog : Covid Vaia: “Con monoclonali 8 persone su 10 fuori da ospedale” - #Covid #Vaia: #monoclonali #persone - ValentinaPrisc : RT @HuffPostItalia: Vaia: 'Con monoclonali nei primi giorni della malattia, 8 su 10 non andranno in ospedale' - giudefilippi : RT @Adnkronos: #Covid, #Vaia: 'Con #monoclonali, 8 persone su 10 fuori da ospedale' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Con

Adnkronos

gli anticorpi monoclonali, 8 - 9 persone su 10 non andranno in ospedale' per covid. Il professor Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani, si esprime così a Domenica In. 'Gli ...... "Servono terapie innovative e cure a casa" "gli anticorpi monoclonali, 8 - 9 persone su 10 non andranno in ospedale" per covid. Il professor Francesco, direttore sanitario dello Spallanzani,...“Ci attendiamo l'85% di risoluzioni con gli anticorpi monoclonali, cioè 8 persone su 10 non andranno mai in ospedale. Questa è un’arma potente”. Così Francesco Vaia, direttore sanitario dello ...Domenica In, puntata 28 marzo: ospiti e anticipazioni del programma di Mara Venier. Vaia commenta la situazione vaccini in Italia.