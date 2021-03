Myanmar: Rosato, ‘comunità internazionale non resti a guardare’ (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Continuano le repressioni in Myanmar in un’escalation di violenza in Birmania. Nelle ultime ore oltre 90 persone sono state uccise dai soldati. Civili, una folla inerme colpita da spari dei militari, colpevoli di manifestare per la democrazia e per i loro diritti. La comunità internazionale, l’Europa, non può restare a guardare”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Continuano le repressioni inin un’escalation di violenza in Birmania. Nelle ultime ore oltre 90 persone sono state uccise dai soldati. Civili, una folla inerme colpita da spari dei militari, colpevoli di manifestare per la democrazia e per i loro diritti. La comunità, l’Europa, non può restare a guardare”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

