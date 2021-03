Myanmar, i militari sparano sulla folla a un funerale. Due morti durante le proteste in altre città (Di domenica 28 marzo 2021) Ancora scontri in Myanmar tra i militari golpisti e i manifestanti scesi in piazza contro il golpe del 1 febbraio. Questa volta gli uomini della giunta hanno aperto il fuoco a Bago, vicino a Yangon, sulla folla in lutto al funerale di una delle 114 persone uccise ieri, il giorno di protesta più sanguinoso dal colpo di Stato militare. Lo riporta il Guardian dopo aver raccolto alcune testimonianze dei presenti, secondo cui non ci sarebbero per ora vittime tra i partecipanti alla cerimonia funebre. “Mentre cantavamo la canzone della rivoluzione, le forze di sicurezza sono arrivate e hanno sparato, noi siamo scappati”, ha raccontato una donna di nome Aye. Due persone sono state invece uccise oggi durante le proteste in altre città. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Ancora scontri intra igolpisti e i manifestanti scesi in piazza contro il golpe del 1 febbraio. Questa volta gli uomini della giunta hanno aperto il fuoco a Bago, vicino a Yangon,in lutto aldi una delle 114 persone uccise ieri, il giorno di protesta più sanguinoso dal colpo di Stato militare. Lo riporta il Guardian dopo aver raccolto alcune testimonianze dei presenti, secondo cui non ci sarebbero per ora vittime tra i partecipanti alla cerimonia funebre. “Mentre cantavamo la canzone della rivoluzione, le forze di sicurezza sono arrivate e hanno sparato, noi siamo scappati”, ha raccontato una donna di nome Aye. Due persone sono state invece uccise oggilein. Da ...

Tg3web : Una carneficina, almeno cento morti. In Myanmar i soldati sparano sui manifestanti. Anche bambini uccisi nel giorno… - fattoquotidiano : Myanmar, i militari hanno ucciso più di 90 persone in un giorno: “Anche un bambino di 5 anni e una di 13” - Ettore_Rosato : Continuano le repressioni in #Myanmar in #Birmania. Oltre 90 persone sono state uccise dai soldati, folla inerme co… - CanigliaEva : RT @Ettore_Rosato: Continuano le repressioni in #Myanmar in #Birmania. Oltre 90 persone sono state uccise dai soldati, folla inerme colpita… - CesarCezanne60 : RT @Alisa44718330: Il Myanmar è il maggior importatore di propulsori per droghe sintetiche dalla Cina con cui producono 7 miliardi di pasti… -