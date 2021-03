MotoGP oggi, GP Qatar 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di domenica 28 marzo 2021) oggi, domenica 28 marzo, andrà in scena il GP del Qatar, primo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail si assegneranno i primi 25 punti della stagione e si prospetta una corsa decisamente incerta. Ducati e Yamaha sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre. La pole-position di Francesco “Pecco” Bagnaia sulla Rossa è stata molto significativa: primo uomo ad abbattere il muro dell’1’53” su questo tracciato e grande dimostrazione di velocità pura della GP21. Guardando alla corsa domenicale sarà però importante valutare il comportamento delle gomme e il loro degrado. Da questo punto di vista, pare che le moto di Borgo Panigale usurino prima le mescole rispetto ai rivali e pertanto il confronto potrebbe giocarsi anche su questi aspetti. Confidano in questo Valentino Rossi e Franco Morbidelli che ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021), domenica 28 marzo, andrà in scena il GP del, primo round del Mondialedi. Sul tracciato di Losail si assegneranno i primi 25 punti della stagione e si prospetta una corsa decisamente incerta. Ducati e Yamaha sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre. La pole-position di Francesco “Pecco” Bagnaia sulla Rossa è stata molto significativa: primo uomo ad abbattere il muro dell’1’53” su questo tracciato e grande dimostrazione di velocità pura della GP21. Guardando alla corsa domenicale sarà però importante valutare il comportamento delle gomme e il loro degrado. Da questo punto di vista, pare che le moto di Borgo Panigale usurino prima le mescole rispetto ai rivali e pertanto il confronto potrebbe giocarsi anche su questi aspetti. Confidano in questo Valentino Rossi e Franco Morbidelli che ...

