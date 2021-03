Inter | Conte obiettivo 91 punti | il confronto con i primi due Scudetti alla Juve

(Di domenica 28 marzo 2021) Antoniopunta i 91in classifica: con questo risultato il tecnico supererebbe se stesso e i suoidue anniAntonioviaggia spedito verso il suo primo Scudetto sulla panchina dell’: il vantaggio accumulato dsquadra nerazzurra sembra ormai rassicurante, nonostante le 11 partite al traguardo. Tuttosport pone l’dei 91per: con questo traguardo, il tecnico supererebbe se stesso nei suoi dueannintus vincendo due titoli con 84 e 87. Un dato che renderebbe il successo ancora più importante per. Leggi su Calcionews24.com

Antoniopunta i 91 punti in classifica: con questo risultato il tecnico supererebbe se stesso e i suoi primi due anni alla ...- 'A Bergamo è cresciuto tantissimo grazie agli insegnamenti di Gasperini. Gli serve un bravo allenatore eè certamente adatto. Non credo che possa soffrire le pressioni dell'ambiente, ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Milan ed ex-ct dell'Italia, Arrigo Sacchi, ha parlato di Luis Muriel e della possibilità ...Arrigo Sacchi parla così di Luis Muriel e del presunto interesse nerazzurro: Il suo difetto è che in campo è poco mobile. Ha la tecnica nel sangue.