Vaccini, Musumeci “Sicilia si è attrezzata con efficienza” (Di sabato 27 marzo 2021) “La Sicilia ha 9 hub vaccinali particolarmente frequentati, e si conferma prima regione in Italia per numero di vaccinati”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della visita a Catania del commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. sat/red (fonte video: Regione Siciliana) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) “Laha 9 hub vaccinali particolarmente frequentati, e si conferma prima regione in Italia per numero di vaccinati”. Lo dice il presidente della Regionena Nello, a margine della visita a Catania del commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. sat/red (fonte video: Regionena) su Il Corriere della Città.

