“Paul Gascoigne dovrà ritirarsi dall’Isola” | infortunio dopo prova ricompensa | cosa è successo

(Di sabato 27 marzo 2021) Quella che era stata annunciata come una possibilità, con il passare delle ore sarebbe diventata sempre più una certezza. L’ex calciatore e naufragodefinitivamentedei Famosi 2021”. Lo annuncia con sicurezza Fanpage.itl’al braccio durante lacostretto a: ecco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

salsaudade : Paul Gascoigne ha abbandonato l'isola per infortunio che disgrazia. . - ErikaVelluti : RT @ahoy_mat: Paul Gascoigne costretto al ritiro mancherai, io triste #isola - conglomerato : Paul Gascoigne si è ritirato dopo l’infortunio #isola - fanpage : #Isoladeifamosi, Paul Gascoigne costretto al ritiro! - frncskjx : Paul Gascoigne si è ritirato dall’isola -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Gascoigne

si ritira all'Isola dei Famosi 2021?/ L'infortunio alla spalla...si ritira all'Isola dei Famosi 2021 oppure no? Sono ore concitate queste per i fan del programma e del calciatore che sta facendo sorridere conquistando tutti non solo in Honduras ma ...Elisa Isoardi ama i completi con giacca e pantaloni, che indossa spesso in total black o total white, la conduttrice non disdegna però gli outfit casual con tute e scarpe da ginnastica o con jeans e ...L’ex calciatore e naufrago Paul Gascoigne “dovrà ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021”. Lo annuncia con sicurezza Fanpage.it dopo l’infortunio al braccio durante la prova ricompensa.