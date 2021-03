Moto3 | risultato FP3 GP Qatar 2021 | Sergio Garcia il migliore dell’ultima sessione | bene Andrea Migno 2°

(Di sabato 27 marzo 2021) Ultimo turno di prove libere che va in archivio per lain questo primo appuntamento del Mondialesul tracciato di Losail (). Ildi quest’ultimaè stato lo spagnoloche sulla Gas Gas (GAS GAS Gaviota Aspar) che ha ottenuto il miglior tempo di 2’05?064 a precederein sella alla Honda del Rivacold Snipers Team a 0?487 e il giapponese Tatsuki Suzuki sulla Honda SIC58 Squadra Corse a 0?566. Un grande giro dell’iberico su una pista estremamente calda, con temperature in aria di quasi 40°C. Un contesto quindi rovente. A completare la top-10 di questa FP3 troviamo lo spagnolo Izan Guevara sull’altra Gas Gas del Team Aspar a 0?657 a dimostrazione dell’ottimo lavoro della squadra ...

