Moto2 | risultato qualifiche GP Qatar 2021 | Sam Lowes detta legge e centra la pole | quarto Marco Bezzecchi

(Di sabato 27 marzo 2021) Sammette subito le cose in chiaro. Il britannico, grande favorito della stagione nella classe mediana, impressiona nel corso delledel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale. Il nativo di Lincoln stampa unaposition di forza, la dodicesima della sua carriera e prova ad indirizzare subito nel migliore dei modi il suo fine settimana. Sullo splendido tracciato di Losail, con i riflettori che illuminano la serata nel desertoiota, la temperatura si attesta sui 28°, mentre l’asfalto rimane sui 32°. Le condizioni, quindi, si fanno ideali per cui i protagonisti della classe mediana possono spingere finalmente a dovere, dopo una FP3 assolutamente interlocutoria. Come detto, quindi, Sam(Kalex Marc ...

Abbiamo buone possibilità di, la nostra mentalità è fare il meglio possibile. Io sono al ... La MotoGP torna in pista in Qatar: FOTO Sam Lowes è già la lepre dellaPerò, l'ex iridato- due volte - èveloce, malgrado la scivolata: ' Sì, e sono stato sorpreso di come siano arrivati i giri veloci - svela - infatti, stavo spingendo, ma non pensavo ...Sam Lowes mette subito le cose in chiaro. Il britannico, grande favorito della stagione nella classe mediana, impressiona nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del M ...La griglia di partenza del GP di Qatar 2021 di Moto2: Lowes in pole davanti a Fernandez e Bendsneyder. Quarto Bezzecchi ...