“L’Inter ha il centrocampista più forte d’Europa”

Leggi su serieanews

(Di sabato 27 marzo 2021) Jurgen Klinsmann fa il tifo per. L’ex attaccante vede avanti i nerazzurri nella lotta scudetto. E si sbilancia su Barella. Perdi Antonio Conte la pausa per le Nazionali è una vera e propria manna dal cielo. Il club nerazzurro, infatti, non è rimasto immune ai contagi da Covid-19. Proprio per questo motivo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.