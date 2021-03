Francesco Oppini duramente attaccato da un hater: interviene la fidanzata (Di sabato 27 marzo 2021) Parla la fidanzata di Francesco Oppini Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5 è stato senza dubbio Francesco Oppini. A poco a poco il figlio di Alba Parietti ha conquistato il cuore del pubblico e sono stati in molti a supportarlo e sostenerlo. Nel mentre come sappiamo il cronista all’interno della casa ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 marzo 2021) Parla ladiUno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 5 è stato senza dubbio. A poco a poco il figlio di Alba Parietti ha conquistato il cuore del pubblico e sono stati in molti a supportarlo e sostenerlo. Nel mentre come sappiamo il cronista all’interno della casa ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

itsMeSel12 : C è chi pensa a Bidoo E io ovviamente alla Bellezza di Francesco Maria Oppini ???? #likeOppini #tzvip - giovann32129044 : RT @perchetendenzat: “Cristina” : è in tendenza per questo messaggio in direct ricevuto da Cristina Tomasini fidanzata di Francesco Maria… - Novella_2000 : La fidanzata di Francesco Oppini sbotta e pubblica un orrendo messaggio di un hater: “Si è sco*** Tommaso e la Greg… - hrdcrimar : RT @perchetendenzat: “Cristina” : è in tendenza per questo messaggio in direct ricevuto da Cristina Tomasini fidanzata di Francesco Maria… - kcobainsvoice : RT @perchetendenzat: “Cristina” : è in tendenza per questo messaggio in direct ricevuto da Cristina Tomasini fidanzata di Francesco Maria… -