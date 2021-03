Canzone segreta Francesca Fialdini ospite, inaspettatamente fa polemica e si toglie qualche sassolino dalla scarpa (Di sabato 27 marzo 2021) Continua la trasmissione Canzone segreta, un omaggio ad attori, presentatori, cantanti che sono nel cuore degli italiani e a cui viene organizzata una sorpresa con il sottofondo musicale di canzoni a loro particolarmente care. Nelle varie puntate abbiamo visto personaggi che si sono molto emozionati e che ci hanno fatto emozionare e, alla conduzione, una Serena Rossi molto dolce, sempre educatissima e quasi fan dei vari ospiti in studio. La formula piace, è fresca e gradevole e la commozione sul viso e negli occhi dell’ospite di turno è autentica. ospite Francesca Fialdini che fa un po’ di polemica Ieri, tra gli altri personaggi omaggiati da Serena Rossi c’era anche la conduttrice di Rai 1 Francesca Fialdini che è stata tanto ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 marzo 2021) Continua la trasmissione, un omaggio ad attori, presentatori, cantanti che sono nel cuore degli italiani e a cui viene organizzata una sorpresa con il sottofondo musicale di canzoni a loro particolarmente care. Nelle varie puntate abbiamo visto personaggi che si sono molto emozionati e che ci hanno fatto emozionare e, alla conduzione, una Serena Rossi molto dolce, sempre educatissima e quasi fan dei vari ospiti in studio. La formula piace, è fresca e gradevole e la commozione sul viso e negli occhi dell’di turno è autentica.che fa un po’ diIeri, tra gli altri personaggi omaggiati da Serena Rossi c’era anche la conduttrice di Rai 1che è stata tanto ...

