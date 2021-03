VIDEO Moto3, GP Qatar: gli highlights delle prove libere (Di venerdì 26 marzo 2021) Si chiudono al Losail International Circuit le prove libere del Gran Premio di Losail, primo atto del Mondiale MotoGP. Nel deserto arabo lo spettacolo non è mancato nelle due sessioni in programma per le giovani stelle del Motomondiale. Sotto i riflettori dell’impianto che sorge nella periferia di Doha, il giapponese Kaito Toba ha firmato la miglior prestazione con il crono di 2.04.839. L’alfiere di CIP Green Power detta il passo nella graduatoria combinata davanti allo spagnolo Jaume Masià (KTM) ed all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini). Niccolò Antonelli (Esponsorama), sesto alla conclusione della FP2, è il migliore degli italiani. Ottavo tempo per Andrea Migno (Snipers), mentre conclude dodicesimo Dennis Foggia (Leopard). Questi piloti dovrebbero entrare senza problemi nella Q2 visto che domani mattina, durante la FP3, difficilmente i protagonisti ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Si chiudono al Losail International Circuit ledel Gran Premio di Losail, primo atto del Mondiale MotoGP. Nel deserto arabo lo spettacolo non è mancato nelle due sessioni in programma per le giovani stelle del Motomondiale. Sotto i riflettori dell’impianto che sorge nella periferia di Doha, il giapponese Kaito Toba ha firmato la miglior prestazione con il crono di 2.04.839. L’alfiere di CIP Green Power detta il passo nella graduatoria combinata davanti allo spagnolo Jaume Masià (KTM) ed all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini). Niccolò Antonelli (Esponsorama), sesto alla conclusione della FP2, è il migliore degli italiani. Ottavo tempo per Andrea Migno (Snipers), mentre conclude dodicesimo Dennis Foggia (Leopard). Questi piloti dovrebbero entrare senza problemi nella Q2 visto che domani mattina, durante la FP3, difficilmente i protagonisti ...

Advertising

corsedimoto : VIDEO #MOTO3 - Le immagini delle prove del venerdi: non sono mancate sorprese, Niccolò #Antonelli sesto miglior ita… - RaiSport : ?? #Italia sul podio del #motomondiale: 23 #piloti Sono 6 gli italiani in #Moto3, 10 in #Moto2 e 7 in #MotoGP - fmimolise : Moto3. Dennis Foggia: 'Adesso conosco bene moto e squadra' [VIDEO]: Il pilota del team Leopard, al secondo anno con… - romelvu : RT @imgiorgiagio: @TonyArbolino e #CelestinoVietti ?Dalla Moto3 alla Moto2? - imgiorgiagio : @TonyArbolino e #CelestinoVietti ?Dalla Moto3 alla Moto2? -