Selvaggia Roma, spunta un retroscena sulla sua carriera: indovinate dove è apparsa prima di Uomini e Donne (Di venerdì 26 marzo 2021) L’inaspettato retroscena sulla carriera di Selvaggia Roma: il suo debutto risale a molto prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. prima di conquistare tutti al GF Vip 5, la bella e grintosa Selvaggia Roma aveva partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island e prima ancora come corteggiatrice a Uomini e Donne nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 marzo 2021) L’inaspettatodi: il suo debutto risale a moltodella sua partecipazione adi conquistare tutti al GF Vip 5, la bella e grintosaaveva partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island eancora come corteggiatrice anel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DottoressaFlo : @alessia14120002 @14Adua @daymelloreal @GiuliaSalemi93 @roma_selvaggia Vero peccato che qualcuno per seguire la pal… - alessia14120002 : #exrosmello #mellos #prelemi non potete immaginare quanto mi manchi questo quartetto .... ?? @14Adua @daymelloreal… - ferrari_fzenato : RT @lucaiduei: solo selvaggia roma può risollevare questo cast #tommasozorzi #isola - lucaiduei : solo selvaggia roma può risollevare questo cast #tommasozorzi #isola - Liliwhities : RT @lucaiduei: questo cast lo può far rinascere solo selvaggia roma #tommasozorzi #tzvip -