Napoli | calciomercato | mezza Europa su Zielinski ma ADL non vuole cederlo

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #SkySport: '#Koulibaly e l'addio al #Napoli? Finora è arrivata una sola offerta' ???? 'Il mercato dei difensori cen… - gilnar76 : #Juve-Napoli sfida Champions: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Peppearia : RT @tuttonapoli: Sky - Allegri-Napoli da escludere: ADL l'ha chiamato, ma non è scattata la scintilla - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdS – Napoli, valutazione choc data a Lozano: le ultime: CdS – Napoli, valutazion… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #Meret chiede garanzie per restare ?? Tre club osservano con attenzione ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli calciomercato

La Gazzetta dello Sport

Il Milan lo tenta da tempo, in seconda fila c'è però la Roma (in terza, più distaccato, il).L'ex Brescia salterà sicuramente la partita con il Milan e la successiva sfida con il, Torregrossa potrebbe tornare disponibile, nella migliore delle ipotesi, per la partita con il Verona del ...Il primo direttore sportivo scelto dal presidente dello scudetto: “Aveva programmato di acquistare la società nel 1982 andarono a pregarlo di ...Non per questo, però, ha mai rinunciato alla sua idea di calcio, quella fatta di spettacolo e gioco offensivo. L’edizione odierna de Il Mattino presenta il gioco del tecnico dello Spezia, Vincenzo Ita ...