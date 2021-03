LIVE F1, FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: la Ferrari c’è! 5° Leclerc, non distante da Verstappen. Alle 16.00 la FP2 (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP Alle 13.40 E 18.00 Appuntamento dunque alla FP2 (ore 16.00). Un saluto dalla redazione di OA Sport. Max Verstappen si conferma il riferimento con la Red Bull (1’31?394), dopo quanto fatto vedere nei test pre-stagionali, a precedere di 0?298 Bottas e di 0?503 Norris. Hamilton è quarto a 0?527 e Leclerc è quinto a 0?599. L’altra Ferrari di Sainz è ottava a 0?972, mentre Giovinazzi è decimo a 1?392. Alonso è 16° a 2?478 immediatamente Alle spAlle del compagno di squadra Ocon (+2?134). Buone dunque le prestazioni della Rossa che, sulla velocità pura, è da valutare positivamente. I test avevano già evidenziato che vi fosse stato un cambio ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP13.40 E 18.00 Appuntamento dunque alla FP2 (ore 16.00). Un saluto dalla redazione di OA Sport. Maxsi conferma il riferimento con la Red Bull (1’31?394), dopo quanto fatto vedere nei test pre-stagionali, a precedere di 0?298 Bottas e di 0?503 Norris. Hamilton è quarto a 0?527 eè quinto a 0?599. L’altradi Sainz è ottava a 0?972, mentre Giovinazzi è decimo a 1?392. Alonso è 16° a 2?478 immediatamentespdel compagno di squadra Ocon (+2?134). Buone dunque le prestazioni della Rossa che, sulla velocità pura, è da valutare positivamente. I test avevano già evidenziato che vi fosse stato un cambio ...

SkySportF1 : ?? #Hamilton detta il passo da subito (-30’ ?? #FP1) ?? Ma Red Bull è molto vicina con Verstappen Il LIVE ?… - gponedotcom : LIVE Fp1 MotoGP Qatar a Losail: cronaca diretta minuto per minuto: Scatta finalmente la stagione 2021 MotoGP con la… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Terriorciari01 : Ultime due ore di lezione ancora più difficili perché ci sono le FP1 live now E anche se stanno per finire la mia mente è li e al cibo -