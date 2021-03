Kyma Mobilità e terzo settore insieme per i tarantini over 80 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il terzo settore locale, in particolare il volontariato, collaborerà con Kyma Mobilità per il servizio Bus-Vax a favore dei tarantini over 80 che devono recarsi al centro di vaccinazione della ASL. Della nuova collaborazione si è parlato nel corso di un incontro in videoconferenza al quale ha partecipato l’Amministrazione comunale con gli assessori Paolo Castronovi alle Società Partecipate e Gabriella Ficocelli ai Servizi sociali, Kyma Mobilità Amat con la Presidente Giorgia Gira, e il CSV Taranto con il Presidente Francesco Riondino e il direttore Camilla Lazzoni; per il terzo settore hanno partecipato Lina Arpaia di Auser, Elivira Mazza di Anteas e Silvana Cusano della Cooperativa “Stato ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 26 marzo 2021) Illocale, in particolare il volontariato, collaborerà conper il servizio Bus-Vax a favore dei80 che devono recarsi al centro di vaccinazione della ASL. Della nuova collaborazione si è parlato nel corso di un incontro in videoconferenza al quale ha partecipato l’Amministrazione comunale con gli assessori Paolo Castronovi alle Società Partecipate e Gabriella Ficocelli ai Servizi sociali,Amat con la Presidente Giorgia Gira, e il CSV Taranto con il Presidente Francesco Riondino e il direttore Camilla Lazzoni; per ilhanno partecipato Lina Arpaia di Auser, Elivira Mazza di Anteas e Silvana Cusano della Cooperativa “Stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Kyma Mobilità Servizi garantiti da Kyma Mobilità per lo sciopero di venerdì 26 marzo In relazione allo sciopero nazionale di 24 ore, indetto per Venerdì 26 Marzo 2021 dai sindacati nazionali di categoria di CGIL - CISL - UIL - FAISA - UGL, Kyma Mobilità comunica che saranno osservate due fasce orarie di garanzia dei servizi: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle 12.30 alle ore 15.30; il quadro orario delle prime e delle ultime partenze ...

Taranto, bus travolge e uccide 82enne: era appena uscita dal centro vaccinale TARANTO - Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un bus di Kyma Mobilità, l'azienda partecipata per il trasporto urbano, in Piazza Ebalia, a Taranto. Pare che la vittima avesse appena fatto il vaccino nell'edificio dell'ex Banca d'Italia, ora sede ...

Kyma Mobilità entra nel mondo di Google Transit