Johnny Depp perde il ricorso | non potrà più opporsi alla definizione di «picchiatore di mogli»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Johnny Depp ha perso ancora. Il Tribunale di Londra, chiamato a dirimere quel che resta della battaglia legale tra l’attore e il Sun, ha negato a Depp la possibilità di ricorrere in appello. La Corte inglese, che nell’ordinamento britannico deve necessariamente vagliare e approvare ogni richiesta di ricorso, ha detto non sussistere alcuna ragione per cui l’attore, per mezzo dei suoi legali, possa ribaltare la sentenza stabilita nel novembre scorso. Il Sun, che nel 2018 ha definito l’attore come un «picchiatore di mogli», non ha commesso un illecito: non per il magistrato del primo processo, non per la Corte di secondo grado.