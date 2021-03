I colori delle regioni dal 29 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) : Calabria, Toscana e Valle d’Aosta in ‘rosso’. Dal 30 la Lazio ritorna in arancione. ROMA – . Calabria, Toscana e Valle d’Aosta in rosso e Lazio in arancione (dal 30). Sono queste le ordinanze che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore. Una Italia che si tinge ancora più di rosso nonostante un indice Rt che scende e una epidemia che rallenta. A semplificare il passaggio nella fascia con più restrizioni l’incidenza. In molte regioni, infatti, questo dato è superiore a 250 casi per 100mila abitanti e per questo non ci saranno tanti passaggi in fascia arancione subito dopo Pasquetta. L’unica regione che potrebbe dal 7 aprile avere meno restrizioni è la Campania. Per tutte le altre, se i dati lo consentiranno, ci dovrebbe essere il passaggio in zona arancione dal 13. Quella sarà la data per vedere l’Italia con più arancione. I colori ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) : Calabria, Toscana e Valle d’Aosta in ‘rosso’. Dal 30 la Lazio ritorna in arancione. ROMA – . Calabria, Toscana e Valle d’Aosta in rosso e Lazio in arancione (dal 30). Sono queste le ordinanze che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore. Una Italia che si tinge ancora più di rosso nonostante un indice Rt che scende e una epidemia che rallenta. A semplificare il passaggio nella fascia con più restrizioni l’incidenza. In molte, infatti, questo dato è superiore a 250 casi per 100mila abitanti e per questo non ci saranno tanti passaggi in fascia arancione subito dopo Pasquetta. L’unica regione che potrebbe dal 7 aprile avere meno restrizioni è la Campania. Per tutte le altre, se i dati lo consentiranno, ci dovrebbe essere il passaggio in zona arancione dal 13. Quella sarà la data per vedere l’Italia con più arancione. I...

