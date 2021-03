Fedriga: “reintrodurre le zone gialle dopo Pasqua” (Di venerdì 26 marzo 2021) reintrodurre le zone gialle dopo Pasqua per “andare verso una stagione di riaperture”. Lo ha chiesto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Radio Uno. “Non pretendiamo di riaprire tutto subito come se nulla fosse – ha spiegato Fedriga – ma dobbiamo cominciare a fare un piano di riaperture”. Altrimenti, oltre a penalizzare lavoro ed economia, il rischio è di non tutelare “nemmeno la salute perché io sto vedendo che queste aree di restrizione oggi sono sopportate malissimo dai cittadini”, che a differenza del marzo dell’anno scorso “cercano le pieghe per superare quei limiti”. “Sarebbe finalmente arrivato il tempo di fare uno studio – ha sottolineato – e vedere veramente la pericolosità delle ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 marzo 2021)leper “andare verso una stagione di riaperture”. Lo ha chiesto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Radio Uno. “Non pretendiamo di riaprire tutto subito come se nulla fosse – ha spiegato– ma dobbiamo cominciare a fare un piano di riaperture”. Altrimenti, oltre a penalizzare lavoro ed economia, il rischio è di non tutelare “nemmeno la salute perché io sto vedendo che queste aree di restrizione oggi sono sopportate malissimo dai cittadini”, che a differenza del marzo dell’anno scorso “cercano le pieghe per superare quei limiti”. “Sarebbe finalmente arrivato il tempo di fare uno studio – ha sottolineato – e vedere veramente la pericolosità delle ...

