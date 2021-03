CNH Industrial acquires a minority stake in Bennamann (Di venerdì 26 marzo 2021) London, March 26, 2021 CNH Industrial N. V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announced today that it has completed the acquisition of a minority stake in Bennamann Ltd., a UK based, fast growing agricultural technology company in the field of clean energy. This acquisition will see CNH ... Leggi su padovanews (Di venerdì 26 marzo 2021) London, March 26, 2021 CNHN. V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announced today that it has completed the acquisition of ainLtd., a UK based, fast growing agricultural technology company in the field of clean energy. This acquisition will see CNH ...

CNH Industrial acquisisce quota minoritaria di Bennamann

