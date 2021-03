"Acido al prossimo giro per Vittorio Brumotti". Due trapper a processo per minacce (Di venerdì 26 marzo 2021) Novella Toloni La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus con l'accusa, tra le altre, di atti persecutori e istigazione a delinquere contro Vittorio Brumotti Avrebbero istigato i pusher a "gettare Acido" su Vittorio Brumotti e minacciato l'inviato e la sua fidanzata di "fargli la festa". Una vera e propria campagna di odio social fomentata sul web con foto, canzoni e frasi choc che sono finite nel fascicolo che la Procura di Monza ha aperto contro due trapper di Monza ventenni, che ora finiranno a processo. Il tribunale ha chiuso le indagini a carico di Jordan Tinti, trapper monzese noto come Jordan Jeffrey Baby 23 e Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, per aver insultato e minacciato il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Novella Toloni La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Jordan Jeffrey Baby e Mr Rizzus con l'accusa, tra le altre, di atti persecutori e istigazione a delinquere controAvrebbero istigato i pusher a "gettare" sue minacciato l'inviato e la sua fidanzata di "fargli la festa". Una vera e propria campagna di odio social fomentata sul web con foto, canzoni e frasi choc che sono finite nel fascicolo che la Procura di Monza ha aperto contro duedi Monza ventenni, che ora finiranno a. Il tribunale ha chiuso le indagini a carico di Jordan Tinti,monzese noto come Jordan Jeffrey Baby 23 e Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, per aver insultato e minacciato il ...

bisagnino : 'Acido al prossimo giro per Vittorio Brumotti'. Due trapper a processo per minacce - atonemant : @neyrsedi prossimo step: l'acido, tutto ok tu e famiglia.. -