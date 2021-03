A Padova sono nate due bambine con gli anticorpi: le madri erano vaccinate (Di venerdì 26 marzo 2021) Due fiocchi rosa. Due piccole sono nate già con gli anticorpi contro il coronavirus. Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valentina, affacciatasi alla vita il 16 marzo, sono figlie di due dottoresse di Padova. Anna Parolo, nostra immunologa, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe Valentina e Anna, dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid-19. Ne dà notizia su Facebook l’Ulss 6 Euganea. “Le due bambine sono le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita - sottolinea il dottor Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell’équipe del servizio di Medicina prenatale - infatti gli studi internazionali, ad oggi, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Due fiocchi rosa. Due piccolegià con glicontro il coronavirus. Anna, venuta al mondo il 9 marzo, e Valentina, affacciatasi alla vita il 16 marzo,figlie di due dottoresse di. Anna Parolo, nostra immunologa, 36 anni, e Valeria Bernardi ginecologa di 37 anni, hanno dato alla luce le loro bimbe Valentina e Anna, dopo aver ricevuto al terzo trimestre di gravidanza il vaccino contro il Covid-19. Ne dà notizia su Facebook l’Ulss 6 Euganea. “Le duele prime in Italia nelle qualistati isolati glisu sangue neonatale alla nascita - sottolinea il dottor Gianfranco Juric Jorizzo, responsabile dell’équipe del servizio di Medicina prenatale - infatti gli studi internazionali, ad oggi, ...

