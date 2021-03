Traffico Roma del 25-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto al Gianicolense chiusura temporanea di via Abate ugone per lavori di manutenzione tra via di Donna Olimpia via Fonteiana fino alle 13:30 manifestazione in via Molise davanti al Ministero per lo sviluppo economico sit-in di protesta anche nel pomeriggio dalle 16 alle 18 in Piazza Indipendenza sempre in centro è chiusa per lavori via della Maddalena tra via degli Uffici del Vicario e via del Collegio Capranica la riapertura il prossimo 28 marzo lavori in corso anche a Prima Porta su via della Giustiniana in prossimità di via della Riserva di Livia all’altezza di via del Fosso di Monte Oliviero si transita a senso unico alternato possibile quindi rallentamenti nelle ore di maggiorproseguono i lavori sullaFiumicino chiusa verso le 3 all’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane per ...