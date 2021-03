Pechino perde la battaglia delle banche con gli Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) La partita della crescita è ancora tutta da giocare, ma almeno sullegli Stati Uniti surclassano. Il motivo è presto spiegato, gli istituti americani stanno meglio di quelli cinesi. Il Dragone, come raccontato a più riprese da Formiche.net, ha il fiato corto e le sue finanze sono sempre più ballerine. Alto deficit, forte indebitamentoamministrazioni locali esempre più imbottite di sofferenze, stanno minando dal profondo la proverbiale potenza cinese. Non si spiegherebbe sennò il grande spazio ricavato nell’agenda dell’ultimo Congresso del Popolo per la questione debito, sovrano o privato fa poca differenza. Tutto questo ha prodotto un corto circuito sulle grandicinesi, sulle quali proprio ieri si è abbattuto il primo warning ufficiale di. ...