Napoli, piace Italiano per il dopo Gattuso (Di giovedì 25 marzo 2021) Il futuro del Napoli potrebbe parlare Italiano : l'attuale allenatore dello Spezia , oltre a essere considerato all'unanimità una delle principali rivelazioni del campionato in corso, è stato reputato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Il futuro delpotrebbe parlare: l'attuale allenatore dello Spezia , oltre a essere considerato all'unanimità una delle principali rivelazioni del campionato in corso, è stato reputato ...

Advertising

marcomanz1 : @napolista Una cosa che non mi piace del Napoli è il suo Presidente!... - Ftbnews24 : #ASRoma #ShakhtarRoma @Mayoral_Borja #EuropaLeague #UEL #Fonseca #Dzeko #Roma ?? - Ftbnews24 : @SerieA #Inter #Lukaku #InterSassuolo #SanSiro #Conte?? - Danila0909 : RT @Pe_Es_: Per carità Venezia mi piace e la reputo, insieme a #Napoli, Roma e Firenze, la città più bella del mondo. Festeggiare i suoi 16… - popopop57274634 : @lilitwelve Ma in realtà amo il calcio, sono sincero , ho amato la Juve di conte la prima Juve di Allegri il Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piace Napoli, piace Italiano per il dopo Gattuso A tornare a fare capolino al San Paolo sarebbe anche il 4 - 3 - 3 , quello che praticamente resta il modulo più idoneo all'attuale rosa del Napoli : anche più di quel 4 - 2 - 3 - 1 sul quale insiste -...

De Paul era ad un passo dal Napoli, l'affare era praticamente concluso ...fine l'affare è saltato ma il 26 enne centrocampista argentino che piace a mezza Serie A ed anche molti club europei, poteva veramente vestire la maglia azzurra. Dietro l'affare De Paul al Napoli c'...

Napoli, piace Italiano per il dopo Gattuso Quotidiano.net Napoli, piace Italiano per il dopo Gattuso Il tecnico dello Spezia è stato individuato da De Laurentiis come miglior erede possibile di Ringhio: a convincere sono le sue idee offensive e il 4-3-3 tanto caro al patron ...

Eva Henger svela la squadra del cuore: "Se vince, tre giorni stupendi. Ilary Blasi odia tutti" Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

A tornare a fare capolino al San Paolo sarebbe anche il 4 - 3 - 3 , quello che praticamente resta il modulo più idoneo all'attuale rosa del: anche più di quel 4 - 2 - 3 - 1 sul quale insiste -......fine l'affare è saltato ma il 26 enne centrocampista argentino chea mezza Serie A ed anche molti club europei, poteva veramente vestire la maglia azzurra. Dietro l'affare De Paul alc'...Il tecnico dello Spezia è stato individuato da De Laurentiis come miglior erede possibile di Ringhio: a convincere sono le sue idee offensive e il 4-3-3 tanto caro al patron ...Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul Napoli ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.