Napoli, Lobotka e Petagna riprendono gli allenamenti con il gruppo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno riporta che i giocatori del Napoli Stanislav Lobotka ed Andrea Petagna sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. È … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno riporta che i giocatori delStanislaved Andreasono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. È … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Petagna in parte in gruppo, ultime su Lobotka, ecco il report - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Petagna in parte in gruppo, ultime su Lobotka, ecco il report - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Petagna in parte in gruppo, ultime su Lobotka, ecco il report - napolimagazine : ALLENAMENTO - Napoli, Petagna in parte in gruppo, ultime su Lobotka, ecco il report - MatteoSorrenti : @Simo2367 mi rompe i coglioni quindi avviso tutto il Napoli Twitter che i cancelli sono aperti. In altre parole: se… -