Mara Venier annuncia un' importante novità su «Domenica In» e svela un retroscena su Mahmood

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nell'edizione odierna de Il Messaggero è comparsa un'intervista a, uno dei volti televisivi italiani più noti in assoluto.In: un altro anno La conduttrice veneziana è famosa soprattutto per il suo ruolo di «padrona di casa» aIn. Per alcuni anni era stata in polemica con la Rai. Dal 2014-15 al 2017-18, infatti, la conduzione era stata affidata ad altri stipendiati Rai. Nel 2018-19 c'è stato l'atteso ritorno della. Solo pochi mesi fa la conduttrice avevato che quella corrente sarebbe stata l'ultima edizione condotta da lei ma proprio nell'intervista di oggi è arrivata la smentita. O ripensamento che dir si voglia.ammette che poco tempo fa era convinta di mettere la ...

ha smentito le voci in circolazione circa il suo presunto addio a Domenica In e ha confermato che sarà presente anche nella prossima edizione dello show.e Domenica In: la ...intervistata dal Messaggero , rivela che non lascerà Domenica In e racconta per quale motivo ci ha ripensato e lancia una inedita frecciatina a Mahmood : scoprite per quale motivo....L’annuncio fu dato dalla stessa Romina direttamente sui social; e a poche ore dal fatto, la musicista americana è apparsa sul set di Mara Venier, dove a Domenica In ha raccontato del suo ...Mara Venier ha rilasciato un'intervista per Il Messaggero nella quale ha raccontato uno spiacevole episodio con Mahmood: cosa è successo.