L'Ue punta su Biden per i vaccini. Su AstraZeneca è tregua con Londra

Advertising

AMarco1987 : L’Europa punta a un patto sui vaccini con gli Stati Uniti - ragusaibla : L’Europa punta a un patto sui vaccini con gli Stati Uniti - corsicaturchina : RT @europea_lk: L’Europa punta a un patto sui vaccini con gli Stati Uniti Il presidente ???? Joe Biden parteciperà al Consiglio europeo. P… - Linkiesta : RT @europea_lk: L’Europa punta a un patto sui vaccini con gli Stati Uniti Il presidente ???? Joe Biden parteciperà al Consiglio europeo. P… - TaszuC : RT @europea_lk: L’Europa punta a un patto sui vaccini con gli Stati Uniti Il presidente ???? Joe Biden parteciperà al Consiglio europeo. P… -

Ultime Notizie dalla rete : punta Biden

Il Fatto Quotidiano

Intanto dopo la pace con Londra sul caso AstraZeneca, Bruxellesad una piena reciprocità su produzione ed export di fiale...qui vi sarà la partecipazione in collegamento del Presidente degli Stati Uniti d'America Joe. Come ha già spiegato ieri Draghi, la task force del commissario Bretona far diventare i 27 ...I rancori tra i due uomini più potenti della Terra risalgono a vecchi screzi. Si conoscono, non si piacciono, ma dovranno comunque sedersi al tavolo ...Consiglio Europeo oggi e domani: alleanza Ue-Biden sui vaccini, leader però divisi su redistribuzione. Pressing Draghi su dosi, export e AstraZeneca ...