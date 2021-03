La salute di Navalny si sta “deteriorando” in carcere (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo gli alleati dell’oppositore, la salute di Aleksej Navalny si starebbe “deteriorando” in carcere. Inoltre, il penitenziario in cui si trova non sta permettendo a suoi legali di vederlo. Si fa immediata la risposta della colonia carceraria, i cui medici hanno riferito che l’oppositore si trova in buone condizioni di salute. La salute di Navalny Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo gli alleati dell’oppositore, ladi Aleksejsi starebbe “” in. Inoltre, il penitenziario in cui si trova non sta permettendo a suoi legali di vederlo. Si fa immediata la risposta della colonia carceraria, i cui medici hanno riferito che l’oppositore si trova in buone condizioni di. Ladi

