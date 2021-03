Il paradosso dell' autocertificazione | perché è lecito mentire

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”. Poche parole, scritte da un gup, che aprono il dibattito sul sistemae autocertificazioni anti Covid. Siamo a Milano, è il 14 marzo. Un ragazzo viene fermato da un agente per un controllo alla stazione Cadorna. Dichiara di aver lavorato in un negozio e di stare tornando a casa. Dopo dieci giorni, però, unagente, per verificare se avesse detto la verità, manda una e-mail al titolare del negozio, il quale dice che il 24enne quel giorno non era di turno. Da lì, quindi, l’accusa di aver commesso il reato di falso. “Il ragazzo a quel punto viene condannato, con un decreto penale, a pagare una multa di 2550 euro - spiega all’HuffPost il suo avvocato, Maria Erika Chiusolo - facciamo opposizione per ...