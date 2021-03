Geotab - Telematica | legami sempre più forti con i produttori di auto

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 marzo 2021) Rafforzare l'impegno dinell'affermarsi come la piattaforma per veicoli connessi deimobilistici, lavorando per espandere e consolidare le relazioni dell'azienda con gli OEM (Original Equipment Manufacturer, cioè idi apparecchiature originali, ndr). La societàcanadese, leader globale in ambito IoT (Internet of things), veicoli connessi ed elettrici, ha annunciato la nomina a Vice President OEM Europe di Christoph Ludewig, pioniere nel settore della mobilità connessa ed ex ceo di Mercedes-Benz Connectivity Services. Durante il suo mandato, il manager tedesco ha contribuito ad avviare e sviluppare numerose filiali Mercedes-Benz e iniziative B2B, relative principalmente alla connettività per flotte di, mezzi pesanti e furgoni. In qualità ...